Купивших поддельные сертификаты о вакцинации призвали явиться с повинной

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Основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян посоветовал купившим сертификат о вакцинации от коронавируса сделать прививку и написать явку с повинной. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист прокомментировал крупную утечку данных более 500 тысяч человек из Москвы и Московской области, купивших поддельные справки о вакцинации и ПЦР-тестировании.

"Тем, кто действительно покупал фальшивые сертификаты, стоит вакцинироваться и написать явку с повинной", – заявил эксперт.

Гражданам, которые на самом деле не приобретали незаконные документы, Оганесян посоветовал "запастись терпением" и обратиться к адвокатам.

Саму по себе подлинность базы данных основатель DLBI назвал сомнительной. По его словам, существуют признаки, что речь идет о скам-продукте. При этом Оганесян предупредил о возможных звонках мошенников, которые будут вымогать деньги за прекращение мнимых дел о подделке сертификатов.

