Данные 500 тыс россиян, купивших сертификаты о вакцинации, выставили на продажу – СМИ

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На теневых интернет-ресурсах и в телеграм-каналах начали продавать данные более 500 тысяч россиян, купивших поддельные справки о вакцинации или ПЦР. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает газета "Коммерсант".
По информации издания, речь идет в основном о жителях московского региона. Как рассказал один из продавцов, база содержит паспортные данные, СНИЛС, ОМС, номера телефонов, адреса мест жительств и даты получения сертификатов. Одна тысяча строк стоит 120 долларов или порядка 8,5 тысячи рублей, а стоимость информации об одном человеке составляет около 30–40 рублей.
Руководитель группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев, слова которого приводит газета, предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению из базы сведений о гражданах, которые купили себе сертификаты, или начнут создавать ресурсы, где россияне смогут проверить свои данные на предмет их наличия в утекших базах.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что граждане, которые подделывают сертификаты вакцинации от коронавируса, несут ответственность не только по закону, но и за продолжение пандемии в стране. Она призвала тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов – справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР.
До этого юрист Григорий Скрипилев предупредил россиян об уголовной ответственности за покупку сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС. По его словам, за данное нарушение в зависимости от тяжести последствий в России предусмотрены как штрафы порядка 40 тысяч рублей, так и тюремное заключение на один год.
"Специальный репортаж": "нездоровый сертификат"
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