Россиян предостерегли от покупки ковид-сертификатов иностранных вакцин

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Россиян предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Григория Скрипилева, за данное нарушение в зависимости от тяжести последствий в России предусмотрены как штрафы порядка 40 тысяч рублей, так и тюремное заключение на один год.

Заключение грозит в том случае, если из-за использования подделки заболели или умерли другие люди.

"В странах ЕС за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит также либо штраф (от 250 евро), либо заключение на срок до двух лет в зависимости от тяжести последствий", – пояснил Скрипилев.

Юрист добавил, что если использование поддельного сертификата квалифицируют в качестве попытки нелегально пересечь границу ЕС, то могут установить запрет на въезд в страну.

Ранее создатель вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург назвал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 сумасшествием и самообманом, которые меняют поведение людей.