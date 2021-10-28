Россиян предостерегли от покупки ковид-сертификатов иностранных вакцин

Фото: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh
Россиян предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС. Об этом сообщает газета "Известия".
По словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Григория Скрипилева, за данное нарушение в зависимости от тяжести последствий в России предусмотрены как штрафы порядка 40 тысяч рублей, так и тюремное заключение на один год.
Заключение грозит в том случае, если из-за использования подделки заболели или умерли другие люди.
"В странах ЕС за использование поддельных сертификатов о вакцинации грозит также либо штраф (от 250 евро), либо заключение на срок до двух лет в зависимости от тяжести последствий", – пояснил Скрипилев.
Юрист добавил, что если использование поддельного сертификата квалифицируют в качестве попытки нелегально пересечь границу ЕС, то могут установить запрет на въезд в страну.
Ранее создатель вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург назвал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 сумасшествием и самообманом, которые меняют поведение людей.
Роскомнадзор удалил 3 816 ресурсов о продаже поддельных сертификатов
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