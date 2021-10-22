Гинцбург назвал поддельные сертификаты о вакцинации самообманом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 – это сумасшествие и самообман, которые меняют поведение людей. Они начинают думать, что фальшивая бумага защитит их от реальной болезни, заявил директор Института имени Гамалеи, создатель вакцины "Спутник V" Александр Гинцбург.
"Это сумасшествие! Не обманывайте себя. Это страшная беда. А такое происходит. И это, к сожалению, не один процент. Понимаете, люди купили этот сертификат, и у них даже меняется поведение, психология. Они думают подсознательно, что они провакцинированы, и менее себя охраняют", – приводит слова специалиста "Российская газета".
Гинцбург отметил, что люди, купившие сертификаты о вакцинации, как правило, заболевают в очень тяжелой форме.
Он напомнил, что вся вакцина, которая выпускается на территории России, проходит контроль экспертами Института Гамалеи и проверяется по 18 параметрам, даже если препарат выпущен на других предприятиях.
Ранее ученые доказали эффективность вакцины "Спутник Лайт" против "Дельта"-штамма коронавируса. Они изучили данные вакцинации населения и статистику заболеваемости коронавирусом.
Эффективность обнаружили в ходе сравнения количества случаев заражения коронавирусом среди вакцинированных "Спутником Лайт" и невакцинированных людей. Оказалось, вакцина была эффективна для людей молодого и среднего возраста как минимум в течение первых трех месяцев после прививки.
Кроме того, эффективность вакцины "Спутник Лайт" против "Дельта"-штамма оказалась выше многих двойных вакцин.
ВОЗ подтвердила, что рассмотрение "Спутника V" входит в финальную стадию
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