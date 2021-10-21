Ученые доказали эффективность вакцины "Спутник Лайт" против "Дельта"-штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России доказали эффективность вакцины "Спутник Лайт" против "Дельта"-штамма коронавируса. Статья размещена на сайте medRxiv.org.
В рамках исследования ученые изучили данные вакцинации населения и статистику заболеваемости коронавирусом. Эффективность обнаружили в ходе сравнения количества случаев заражения коронавирусом среди вакцинированных "Спутником Лайт" и невакцинированных людей. Оказалось, вакцина была эффективна для людей молодого и среднего возраста как минимум в течение первых трех месяцев после прививки.
Кроме того, эффективность вакцины "Спутник Лайт" против "Дельта"-штамма оказалась выше многих двойных вакцин.
Ранее научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев предупредил об опасности частой ревакцинации от COVID-19.
Специалист посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 минимум через шесть месяцев после последней прививки. По его словам, частая ревакцинация истощает иммунную систему и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – может развиться вторичный иммунодефицит.
Эксперт рассказал, почему появляются новые штаммы COVID-19
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