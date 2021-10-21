Иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации от COVID-19

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Слишком частая ревакцинация от коронавируса может вызвать иммунологический паралич, рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист посоветовал ревакцинироваться от COVID-19 минимум через шесть месяцев после последней прививки.

"Для того чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления, для накопления цитотоксических лимфоцитов – главных защитников, все время были стимулированными, все время были готовы более быстрый ответ дать, для этого и есть ревакцинация", – пояснил специалист.

Черешнев отметил, что частая ревакцинация истощает иммунную систему и на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – может развиться вторичный иммунодефицит.

Иммунолог добавил, что смертность от COVID-19 можно снизить благодаря изоляции. По его словам, переболевшие коронавирусом создают защитный эффект, который должен был возникнуть при вакцинации, и этого, как демонстрирует опыт борьбы с другими инфекциями, достаточно, чтобы победить вирус.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, что перед записью на ревакцинацию следует убедиться в том, что состояние здоровья не изменилось после первичной вакцинации.

По его словам, при любой прививке работает одно правило: нужно дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, например завершится стадия хронического заболевания, и только после проводить вакцинацию. Если же состояние здоровья за полгода не изменилось, то, вероятнее, реакция на ревакцинацию будет такой же, как и на первичную прививку, отметил Крючков.

