Песков сообщил, когда Путин ревакцинируется от коронавируса

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не прошел ревакцинацию от коронавируса. По словам представителя Кремля, глава государства сделает это после рекомендаций врачей.
"Президент пока не ревакцинировался. Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает, а сделает он это, когда сообщат врачи о том, что это можно сделать", – пояснил Песков.
Он также рассказал, что сам не вакцинировался, так как у него высокий уровень антител.
"У меня он пока слишком высокий для того, чтобы делать прививку. Жду, когда он опустится", – пояснил пресс-секретарь.
Ранее Песков заявлял, что Путин обязательно пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, однако пока у президента сохраняется высокий уровень антител.
Первый курс вакцинации против COVID-19 президент завершил 14 апреля. Тогда он сообщил, что привился вакциной "Спутник V".
Путин рассказал о своем здоровье после самоизоляции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: