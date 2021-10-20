Песков сообщил, когда Путин ревакцинируется от коронавируса

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще не прошел ревакцинацию от коронавируса. По словам представителя Кремля, глава государства сделает это после рекомендаций врачей.

"Президент пока не ревакцинировался. Мы уже говорили, что мы сообщим, когда он это сделает, а сделает он это, когда сообщат врачи о том, что это можно сделать", – пояснил Песков.

Он также рассказал, что сам не вакцинировался, так как у него высокий уровень антител.

"У меня он пока слишком высокий для того, чтобы делать прививку. Жду, когда он опустится", – пояснил пресс-секретарь.

Ранее Песков заявлял, что Путин обязательно пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, однако пока у президента сохраняется высокий уровень антител.

Первый курс вакцинации против COVID-19 президент завершил 14 апреля. Тогда он сообщил, что привился вакциной "Спутник V".