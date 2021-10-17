Песков уверен, что Путин пройдет ревакцинацию от COVID-19

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Владимир Путин обязательно пройдет ревакцинацию от коронавирусной инфекции, однако пока у президента сохраняется высокий уровень антител, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Я не сомневаюсь в этом. В данном случае все зависит от совета специалистов. Президент говорил неоднократно, что у него очень высокий уровень титров, и думаю, что вот с учетом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", – заявил он в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, будет ли Путин ревакцинироваться.

Ранее Песков заявил, что решение о повторной вакцинации Путина от коронавируса будет зависеть от рекомендаций врачей.

Первый курс вакцинации против COVID-19 президент завершил 14 апреля. Тогда он сообщил, что привился вакциной "Спутник V".