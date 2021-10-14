Песков рассказал, когда Путин ревакцинируется

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Решение о повторной вакцинации Владимира Путина от коронавируса будет зависеть от рекомендаций врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он рассказал, что глава государства внимательно относится к этому вопросу, поэтому сразу же пройдет ревакцинацию, как только поступит соответствующая рекомендация специалистов.

Ранее Песков сообщил, что Путин пока не прививался повторно, поскольку у него сохраняются высокие титры антител к коронавирусу.

Первый курс вакцинации против COVID-19 президент завершил 14 апреля. Тогда он сообщил, что привился вакциной "Спутник V".

