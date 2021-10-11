Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин заверил, что с его здоровьем все в порядке, а его кашель связан с активностью на воздухе. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое прошло по видеосвязи.
К президенту обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Вы что-то на совещании покашливали, мы все заволновались", – отметила она.
Глава государства призвал не беспокоиться. Он рассказал, что ежедневно ему делают тесты на все инфекции, включая COVID-19.
"Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит", – объяснил Путин.
14 сентября Путин ушел на режим самоизоляции. Такое решение он принял после того, как в его окружении выявили случаи заболевания коронавирусом.
С самоизоляции президент страны вышел 29 сентября. В этот день у него была личная встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в отношении российского лидера действуют особые меры предосторожности после выхода из самоизоляции, поскольку эпидемиологическая ситуация остается напряженной.
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