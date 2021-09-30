Песков заявил, что тяжелых случаев среди заболевших COVID-19 в окружении Путина не было

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Люди, заболевшие COVID-19 в окружении Владимира Путина, перенесли болезнь в легкой или бессимптомной форме. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ни одного тяжелого случая, много бессимптомников", – цитирует Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля рассказал о состоянии здоровья адъютанта Путина, о заболевании которого ранее рассказал российский лидер.

По словам Пескова, адъютант мог уже полностью выздороветь, потому что он был вакцинирован от коронавируса.

Накануне стало известно о выходе президента РФ из режима самоизоляции, на котором он был с 14 сентября. Свое решение глава государства объяснил тем, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом.

По словам Дмитрия Пескова, на самоизоляции президент вел обычный образ жизни, в том числе работал.