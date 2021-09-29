Путин вышел с двухнедельной самоизоляции

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Владимир Путин, который 29 сентября лично встретится с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, де-факто вышел из режима самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разумеется, таким контактам предшествует обмен информацией со стороны соответствующих служб, принимаются все необходимые меры предосторожности", – приводит его слова ТАСС.

Об уходе на самоизоляцию Путин сообщил 14 сентября. Свое решение глава государства объяснил тем, что в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом.

По словам Дмитрия Пескова, в рамках самоизоляции президент вел обычный образ жизни, в том числе работал.