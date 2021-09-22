Песков рассказал о планах Путина на день рождения

Фото: Агенство "Москва"/Игорь Иванко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не может пока сказать, как Владимир Путин проведет свой день рождения, который будет 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости.
"Я сейчас не могу вам сказать. Все-таки нам далеко еще до дня рождения, идут рабочие будни... Как правило, действительно, день рождения президент встречает и с друзьями, и с родными", – сказал Песков.
Ранее Песков заявил, что ему неизвестно, сколько еще Путин пробудет на самоизоляции. Он при этом отметил, что самоизоляция президента не сказывается на его рабочем графике, который достаточно заполнен.
14 сентября Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию, так как в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек. В связи с этим президент России принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.
16 сентября Песков заявлял, что самоизоляция главы государства продлится как минимум неделю. Комментируя информацию о заболевших в окружении президента, он отметил, что все они вовремя не ревакцинировались.
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