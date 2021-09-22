В Кремле ответили на вопрос о самоизоляции Путина

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, сколько еще Владимир Путин пробудет на самоизоляции. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, пока точно вам не могу сказать", – сказал Песков.

Он при этом отметил, что самоизоляция президента не сказывается на его рабочем графике, который достаточно заполнен.

14 сентября Путин сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию, так как в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек. В связи с этим президент России принял участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи.

16 сентября Песков заявлял, что самоизоляция главы государства продлится как минимум неделю. Комментируя информацию о заболевших в окружении президента, он отметил, что все они вовремя не ревакцинировались.