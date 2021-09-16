Путин заявил, что в его окружении заболели COVID-19 несколько десятков человек

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Владимир Путин рассказал, что в его окружении коронавирусом заболели сразу несколько десятков человек. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая по видеосвязи на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Душанбе, президент России выразил сожаление, что ему пришлось отменить визит на данное мероприятие.

"Мне очень жаль, но это связано с тем, что в моем ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков человек", – заявил Путин.

Ранее президент заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. О возможности ухода на карантин он сказал в ходе телефонного разговора с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. Также он уточнил, что Путин контактировал с несколькими заболевшими.