Путин заявил, что у него сохраняется высокий уровень антител к коронавирусу

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Владимир Путин рассказал, что у него сохраняется высокий показатель уровня антител к коронавирусной инфекции.

"Титры у меня так, по общим данным, достаточно высокие, но посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни", – сказал он на совещании с кабмином и руководством "Единой России", комментируя уход на самоизоляцию.

Ранее президент заявил, что в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. О возможности ухода на карантин он сказал в ходе телефонного разговора с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее сообщил, что Путин абсолютно здоров и продолжит работать с прежней интенсивностью в дистанционном формате. Также он уточнил, что Путин контактировал с несколькими заболевшими.

