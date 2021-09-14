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Москва 24

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Политика

12:46

Путин позже сообщит, в каком формате будет принимать участие в голосовании – Песков

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, позже сообщит, в каком формате примет участие в голосовании на парламентских выборах. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда президент примет решение, он сообщит", – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее российский лидер заявил, что в связи с выявленными случаями коронавируса в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. О возможности ухода на самоизоляцию президент сказал в ходе телефонного разговора с главой Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

До этого Путин во время общения с паралимпийцами в Кремле также сообщил, что в его окружении многие болеют коронавирусом, и не исключил, что ему придется в связи с этим уйти на карантин.

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