В Кремле рассказали об уровне антител к коронавирусу у Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин после прохождения вакцинации имеет достаточный для защиты от коронавируса уровень антител, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы вас можем заверить, что президент активно работает и, действительно, вакцинация дала свой положительный эффект. Он обладает необходимым защитным уровнем антител", – сказал Песков.

Ранее Путин сообщил, что все показатели антител после вакцинации от коронавируса у него держатся хорошо.

Президент привился первым компонентом вакцины 23 марта без камер и присутствия СМИ. После президент сообщил о хорошем титре антител.