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Общество

18:16

Путин заявил о недопустимости принуждения к вакцинации

власть медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин заявил, что принуждение к вакцинации от COVID-19, в том числе под угрозой увольнения, недопустимо.

"Победить опасную эпидемию мы можем только вместе. По сути, главное оружие против распространения вируса – это вакцинация, ничего нового здесь не скажешь. Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно", – отметил российский лидер в ходе выступления на втором этапе съезда партии "Единая Россия".

По словам президента, нужно уметь убеждать людей в необходимости привиться.

"Настойчиво, уважительно, хочу это подчеркнуть, уважительно к людям убеждать в необходимости это сделать, разъяснять, насколько важно сделать прививку для того, чтобы сохранить собственную жизнь, здоровье, защитить своих близких, показывать, что вакцина эта действительно работает, снижает риски осложнений", – добавил Путин.

Ранее Минздрав РФ обновил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. После вакцинации от коронавируса QR-код будет действовать год, но при ухудшении эпидситуации срок могут ограничить до шести месяцев.

В Москве зафиксирован наименьший темп прироста коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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