Ученые выявили защищающее от всех штаммов коронавируса антитело

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Американские ученые из медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели исследование, в результате которого обнаружили антитело, способное бороться со всеми известными мутациями коронавируса. Работа опубликована на официальном портале вуза.

Специалисты изучили 43 антитела и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2. После чего девять самых сильных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах. В итоге отобрали наиболее эффективных кандидатов.

Выяснилось, что антитело под названием SARS2-38 способно нейтрализовать все известные варианты коронавируса – "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Каппа", "Йота" и редкие мутации. Ученые обнаружили, что антитело присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Кроме того, SARS2-38 обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты коронавируса.

Специалисты подчеркнули, что в будущем есть риск появления новых мутаций, поэтому необходимы эффективные нейтрализующие антитела. Они смогут поддерживать иммунитет человека как самостоятельно, так и в комбинации с лечением.

Ранее ученый-иммунолог из Швейцарии Саи Редди заявил о вероятности появления новых вариантов коронавируса, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.