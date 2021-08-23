Ученые выявили защищающее от всех штаммов коронавируса антитело

Фото: depositphotos/angellodeco
Американские ученые из медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе провели исследование, в результате которого обнаружили антитело, способное бороться со всеми известными мутациями коронавируса. Работа опубликована на официальном портале вуза.
Специалисты изучили 43 антитела и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2. После чего девять самых сильных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах. В итоге отобрали наиболее эффективных кандидатов.
Выяснилось, что антитело под названием SARS2-38 способно нейтрализовать все известные варианты коронавируса – "Альфа", "Бета", "Гамма", "Дельта", "Каппа", "Йота" и редкие мутации. Ученые обнаружили, что антитело присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Кроме того, SARS2-38 обладает высокой способностью нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействует на все варианты коронавируса.
Специалисты подчеркнули, что в будущем есть риск появления новых мутаций, поэтому необходимы эффективные нейтрализующие антитела. Они смогут поддерживать иммунитет человека как самостоятельно, так и в комбинации с лечением.
Ранее ученый-иммунолог из Швейцарии Саи Редди заявил о вероятности появления новых вариантов коронавируса, которые будут обладать высоким уровнем заразности и смогут избегать воздействия на них антител.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: