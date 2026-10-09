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09 октября, 15:34

Происшествия

В Майами госпитализировали 8 человек из-за попавшего в турбулентность самолета

Фото: depositphotos/Chalabala

8 пассажиров попали в больницы Майами после того, как самолет колумбийской авиакомпании Avianca, следовавший из Медельина в Нью-Йорк, столкнулся с сильной турбулентностью. Об этом сообщил телеканал CBS.

Инцидент произошел утром 9 октября. Лайнер должен был приземлиться в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, однако экипаж был вынужден прервать полет и совершить экстренную посадку в международном аэропорту Майами.

По информации телеканала, многие пассажиры пострадали. Характер полученных ими травм пока неизвестен.

Ранее самолет индийской авиакомпании IndiGo подвергся удару молнии при подлете к аэропорту назначения в Лакхнау. Рейс следовал из Патны, на борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал. В результате удара был поврежден носовой обтекатель воздушного судна.

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