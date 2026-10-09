Два человека пропали после крушения вертолета в Гватемале

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Два человека пропали без вести после падения вертолета в озеро Атитлан на юго-западе Гватемалы. Еще пятерых пассажиров удалось спасти, они не пострадали, сообщает газета Diario de Centro America со ссылкой на добровольческий пожарный корпус.

По данным Главного управления гражданской авиации Гватемалы, вертолет Airbus Helicopters H130 вылетел из международного аэропорта Ла-Аврора и направлялся к отелю на северном берегу озера. Полет должен был занять около 30 минут, однако воздушное судно упало в воду рядом с населенным пунктом Панахачель.

Водолазы продолжают поиски пропавших. Работы осложняются тем, что вертолет находится на большой глубине.

Ранее в американском штате Калифорния разбился небольшой самолет вскоре после вылета из муниципального аэропорта Петалума. Воздушное судно упало в поле и загорелось, оба человека на борту погибли. Их личности пока не раскрываются, причина крушения неизвестна. Обстоятельства происшествия устанавливают Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте.