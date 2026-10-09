Атмосферное давление в Москве поднимется выше нормы на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Атмосферное давление в Москве на следующей неделе превысит климатическую норму на 5–7 миллиметров ртутного столба. Об этом в беседе с РИА Новости заявил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

"В начале недели давление будет ниже нормы, однако уже с понедельника (12 октября. – Прим. ред.) начнется его рост", – сказал синоптик.

Температура воздуха при этом понизится. По сравнению с текущей неделей она упадет примерно на 5 градусов, но останется около нормы, уточнил Голубев.

"По расчетам, на следующей неделе ожидается 9–14 градусов", – рассказал он.

Синоптик добавил, что температура будет снижаться всю неделю, однако заморозков и резких похолоданий не ожидается.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 октября в Москве и Подмосковье прогнозируются дожди. Суммарное количество осадков за 12 часов может достигнуть 15–20 миллиметров. Причиной непогоды станет западный циклон.

Предзимняя погода установится в столичном регионе только в первой половине ноября. Тогда среднесуточная температура приблизится к нулю, а осадки начнут выпадать в виде мокрого снега.