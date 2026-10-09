Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 14:25

Общество

До 20 миллиметров осадков может выпасть в Московском регионе ночью 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на 12 октября в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, местами сильные. Суммарное количество осадков за 12 часов может достигнуть 15–20 миллиметров, сообщает Гидрометцентр России.

Причиной непогоды станет западный циклон, усиленный активной фронтальной волной, которая придет из Центрального Средиземноморья. При этом столичный регион окажется в теплой части циклона, поэтому температура воздуха останется выше климатической нормы.

Ночью столбики термометров не опустятся ниже 5–10 градусов. Днем в Москве ожидается от 15 до 17 градусов, а в Подмосковье – от 13 до 18.

Золотая осень в Москве, согласно прогнозам, завершится 14 октября. На следующий день в столице начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.

При этом предзимняя погода установится в столичном регионе только в первой половине ноября. Тогда среднесуточная температура приблизится к нулю, а осадки начнут выпадать в виде мокрого снега.

Световой день в Москве к концу октября сократится до 9 часов

Читайте также


обществопогодагород

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика