До 20 миллиметров осадков может выпасть в Московском регионе ночью 12 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В ночь на 12 октября в Москве и Подмосковье ожидаются дожди, местами сильные. Суммарное количество осадков за 12 часов может достигнуть 15–20 миллиметров, сообщает Гидрометцентр России.

Причиной непогоды станет западный циклон, усиленный активной фронтальной волной, которая придет из Центрального Средиземноморья. При этом столичный регион окажется в теплой части циклона, поэтому температура воздуха останется выше климатической нормы.

Ночью столбики термометров не опустятся ниже 5–10 градусов. Днем в Москве ожидается от 15 до 17 градусов, а в Подмосковье – от 13 до 18.

Золотая осень в Москве, согласно прогнозам, завершится 14 октября. На следующий день в столице начнется период "глубокой" осени, который продлится до 28 октября.

При этом предзимняя погода установится в столичном регионе только в первой половине ноября. Тогда среднесуточная температура приблизится к нулю, а осадки начнут выпадать в виде мокрого снега.