Подрабатывавшего таксистом и курьером нижегородского полицейского уволили из МВД

Фото: depositphotos/blinow61

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода добилась увольнения полицейского из-за его бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура проверила соблюдение антикоррупционного закона и выявила нарушения у бывшего начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции № 8 управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Установлено, что с марта по июнь 2026 года сотрудник через аффилированное лицо, зарегистрированное как индивидуальный предприниматель, занимался предпринимательской деятельностью. Бизнес приносил доход от услуг легкового такси и курьерской доставки.

По итогам проверки прокуратура внесла представление. После его рассмотрения должностное лицо уволили из правоохранительных органов в связи с утратой доверия.

Ранее эксперты заявляли, что представители поколения зумеров все чаще отказываются от офисной работы в пользу традиционных ремесел. Например, в Краснодарском крае спрос на гончаров вырос в 2,4 раза. Среди молодежи популярны и бондари, которые изготавливают бочки для вина, а также стеклодувы с зарплатой до 150 тысяч рублей.

