Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 17:36

Общество

Россияне стали чаще искать подработку на фоне роста стоимости свиданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рост цен на досуг, путешествия и подарки заставляет россиян искать дополнительные источники дохода, чтобы поддерживать отношения и сохранять привычный уровень романтических расходов. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал аналитик Игорь Расторгуев.

"Инфляция напрямую влияет на стоимость романтики, повышая цены на билеты, транспорт и услуги общепита. Наблюдается возникновение явления "френдфляции", когда привычный неформальный досуг превращается в дорогую оплачиваемую услугу", – рассказал эксперт.

По словам Расторгуева, одной из главных статей расходов для пар остаются совместный отдых и путешествия. Значительные суммы также уходят на посещение ресторанов и кафе, покупку подарков. Женщины дополнительно тратят деньги на подготовку к встречам: посещение салонов красоты, макияж и обновление гардероба.

Эксперт добавил, что для многих мужчин финансовая состоятельность по-прежнему остается важной частью самореализации и соответствия общественным ожиданиям. Нехватка средств на ухаживания нередко воспринимается как личная или профессиональная неудача, поэтому некоторые берут дополнительную работу, чтобы соответствовать роли добытчика.

При этом подобная стратегия может негативно сказываться на отношениях.

"В паре появляются обиды: один думает, что его недостаточно ценят, другой чувствует нехватку внимания. Хотя на самом деле причина может быть в том, что все силы уходят на заработок", – подчеркнул Расторгуев.

Семейный психолог Ольга Кушнарева добавила, что превращение свиданий в своеобразный финансовый экзамен приводит к эмоциональному выгоранию и тревожности. По ее словам, опасения не оправдать ожидания партнера могут заставить человека скрывать реальные доходы или вовсе отказаться от новых знакомств.

О росте интереса к дополнительному заработку говорит и независимый HR-эксперт Анна Аликова. По ее словам, если раньше вторая работа чаще была связана с необходимостью выплачивать кредиты, то сегодня она все чаще становится частью долгосрочной финансовой стратегии.

Наиболее активно дополнительный заработок ищут специалисты в сферах IT, финансов и консалтинга, а также мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие ипотеку и детей. При этом работодатели все чаще готовы мириться с совместительством, если сотрудник сохраняет высокий уровень эффективности.

Однако, как отмечает эксперт, чрезмерная нагрузка нередко приводит к снижению качества работы, особенно в креативных профессиях и среди менеджеров среднего звена. По прогнозу Аликовой, в ближайшие годы практика "портфельной карьеры", когда человек одновременно работает в нескольких проектах, станет настолько распространенной, что компаниям придется официально закреплять условия совмещения в трудовых договорах.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что сохранить счастливые семейные отношения помогут активное конструктивное реагирование и стоп-слово для скандалов. Он отметил, что конфликты – это нормально, главное, чтобы не было манипуляций.

"Деньги 24": россияне пересмотрели отношение к атрибутам успешной жизни

Читайте также


общество

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика