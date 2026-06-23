Россияне стали чаще искать подработку на фоне роста стоимости свиданий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рост цен на досуг, путешествия и подарки заставляет россиян искать дополнительные источники дохода, чтобы поддерживать отношения и сохранять привычный уровень романтических расходов. Об этом в беседе с газетой "Известия" рассказал аналитик Игорь Расторгуев.

"Инфляция напрямую влияет на стоимость романтики, повышая цены на билеты, транспорт и услуги общепита. Наблюдается возникновение явления "френдфляции", когда привычный неформальный досуг превращается в дорогую оплачиваемую услугу", – рассказал эксперт.

По словам Расторгуева, одной из главных статей расходов для пар остаются совместный отдых и путешествия. Значительные суммы также уходят на посещение ресторанов и кафе, покупку подарков. Женщины дополнительно тратят деньги на подготовку к встречам: посещение салонов красоты, макияж и обновление гардероба.

Эксперт добавил, что для многих мужчин финансовая состоятельность по-прежнему остается важной частью самореализации и соответствия общественным ожиданиям. Нехватка средств на ухаживания нередко воспринимается как личная или профессиональная неудача, поэтому некоторые берут дополнительную работу, чтобы соответствовать роли добытчика.

При этом подобная стратегия может негативно сказываться на отношениях.

"В паре появляются обиды: один думает, что его недостаточно ценят, другой чувствует нехватку внимания. Хотя на самом деле причина может быть в том, что все силы уходят на заработок", – подчеркнул Расторгуев.

Семейный психолог Ольга Кушнарева добавила, что превращение свиданий в своеобразный финансовый экзамен приводит к эмоциональному выгоранию и тревожности. По ее словам, опасения не оправдать ожидания партнера могут заставить человека скрывать реальные доходы или вовсе отказаться от новых знакомств.

О росте интереса к дополнительному заработку говорит и независимый HR-эксперт Анна Аликова. По ее словам, если раньше вторая работа чаще была связана с необходимостью выплачивать кредиты, то сегодня она все чаще становится частью долгосрочной финансовой стратегии.

Наиболее активно дополнительный заработок ищут специалисты в сферах IT, финансов и консалтинга, а также мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие ипотеку и детей. При этом работодатели все чаще готовы мириться с совместительством, если сотрудник сохраняет высокий уровень эффективности.

Однако, как отмечает эксперт, чрезмерная нагрузка нередко приводит к снижению качества работы, особенно в креативных профессиях и среди менеджеров среднего звена. По прогнозу Аликовой, в ближайшие годы практика "портфельной карьеры", когда человек одновременно работает в нескольких проектах, станет настолько распространенной, что компаниям придется официально закреплять условия совмещения в трудовых договорах.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что сохранить счастливые семейные отношения помогут активное конструктивное реагирование и стоп-слово для скандалов. Он отметил, что конфликты – это нормально, главное, чтобы не было манипуляций.

