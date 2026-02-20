График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 февраля, 16:45

Общество
Главная / Новости /

Gesundheitstrends: парам с разными языками любви сложнее в отношениях

Психологи рассказали, каким парам сложнее сохранить гармонию в отношениях

Фото: 123RF.com/alexandrmusuc

Согласно концепции пяти языков любви, люди проявляют и воспринимают чувства разными способами. Если они сильно различаются, это приводит к непониманию и эмоциональной дистанции, пишет aif.ru со ссылкой на портал о здоровье Gesundheitstrends.

Концепция была предложена американским консультантом в области взаимоотношений полов Гэри Чепменом. Согласно теории, языками любви могут быть слова признания, уделяемое партнеру время, подарки, помощь и физические прикосновения. При этом психологи отмечают, что некоторые их сочетания особенно конфликтны.

Например, к негативным последствиям может привести столкновение партнеров, языки любви которых – слова признания и помощь. В этом случае одному из них будет важно слышать поддержку, а другой привык выражать чувства через конкретные поступки и заботу.

Также несоответствие способов выражения эмоций может привести к конфликту, если один из влюбленных делает это через подарки, а второй – через помощь. В таком случае для одного из них важную роль играют символические знаки внимания, а для другого важнее практическая поддержка. Тогда подарки могут восприниматься как нечто поверхностное.

При столкновении людей, чьи языки любви – физическая близость и время, один партнер будет делать акцент на телесном контакте, тогда как другому необходимы глубокие разговоры.

Специалисты подчеркивают, что, если люди не понимают способ выражения чувств друг друга, они все равно могут многое отдавать в паре, но не попадать в реальные потребности партнера. Ситуация осложняется, когда каждый уверен, что именно его язык любви – единственно верный. Это способно усилить конфликты и привести к эмоциональному отдалению.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что нахождение рядом с партнером 24 часа в сутки 7 дней в неделю может привести к потере индивидуальности. По его словам, привычка быть рядом с возлюбленным круглосуточно бывает в самом начале отношений, а потом необходимость в этом исчезает.

Он подчеркнул, что иметь отдельный круг общения абсолютно нормально. При этом в социальной психологии описано явление, когда люди начинают жить как одна система. Чаще всего такая модель поведения связана с тревожным типом привязанности.

Читайте также


общество

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика