Gesundheitstrends: парам с разными языками любви сложнее в отношениях

Фото: 123RF.com/alexandrmusuc

Согласно концепции пяти языков любви, люди проявляют и воспринимают чувства разными способами. Если они сильно различаются, это приводит к непониманию и эмоциональной дистанции, пишет aif.ru со ссылкой на портал о здоровье Gesundheitstrends.

Концепция была предложена американским консультантом в области взаимоотношений полов Гэри Чепменом. Согласно теории, языками любви могут быть слова признания, уделяемое партнеру время, подарки, помощь и физические прикосновения. При этом психологи отмечают, что некоторые их сочетания особенно конфликтны.

Например, к негативным последствиям может привести столкновение партнеров, языки любви которых – слова признания и помощь. В этом случае одному из них будет важно слышать поддержку, а другой привык выражать чувства через конкретные поступки и заботу.

Также несоответствие способов выражения эмоций может привести к конфликту, если один из влюбленных делает это через подарки, а второй – через помощь. В таком случае для одного из них важную роль играют символические знаки внимания, а для другого важнее практическая поддержка. Тогда подарки могут восприниматься как нечто поверхностное.

При столкновении людей, чьи языки любви – физическая близость и время, один партнер будет делать акцент на телесном контакте, тогда как другому необходимы глубокие разговоры.

Специалисты подчеркивают, что, если люди не понимают способ выражения чувств друг друга, они все равно могут многое отдавать в паре, но не попадать в реальные потребности партнера. Ситуация осложняется, когда каждый уверен, что именно его язык любви – единственно верный. Это способно усилить конфликты и привести к эмоциональному отдалению.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский рассказал, что нахождение рядом с партнером 24 часа в сутки 7 дней в неделю может привести к потере индивидуальности. По его словам, привычка быть рядом с возлюбленным круглосуточно бывает в самом начале отношений, а потом необходимость в этом исчезает.

Он подчеркнул, что иметь отдельный круг общения абсолютно нормально. При этом в социальной психологии описано явление, когда люди начинают жить как одна система. Чаще всего такая модель поведения связана с тревожным типом привязанности.