21 февраля, 14:49Общество
Весенняя погода придет в Московский регион на следующей неделе
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В центральной части России повеет весной на следующей неделе. Сильнее всего это почувствуется в Московском регионе, сообщает News.ru со ссылкой на научного сотрудника Гидрометцентра России Людмилу Паршину.
По ее словам, в столичном регионе ожидается температура на 2–3 градуса выше климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать от минус 4 до плюс 1 градуса, а ночью – от минус 2 до минус 7.
"Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег или мокрый снег. На протяжении всего периода прогнозируется гололедица", – подчеркнула синоптик.
Как отметила метеоролог, такая же погода прогнозируется в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Ранее Гидрометцентр сообщал об оттепели в Московском регионе в День защитника Отечества, 23 февраля. Это произойдет из-за облачной погоды, небольших осадков и южного ветра, скорость которого достигнет 4–9 метров в секунду.
Однако климатолог Николай Терешонок уверен, что устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля градусов ожидается к середине марта. Полное схождение снежного покрова, по его словам, вероятно к концу того же месяца.
До наступления весны осталось 7 дней