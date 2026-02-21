Весенняя погода придет в Московский регион на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В центральной части России повеет весной на следующей неделе. Сильнее всего это почувствуется в Московском регионе, сообщает News.ru со ссылкой на научного сотрудника Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По ее словам, в столичном регионе ожидается температура на 2–3 градуса выше климатической нормы. Днем столбики термометров будут показывать от минус 4 до плюс 1 градуса, а ночью – от минус 2 до минус 7.

"Будет облачно с прояснениями, временами небольшой снег или мокрый снег. На протяжении всего периода прогнозируется гололедица", – подчеркнула синоптик.

Как отметила метеоролог, такая же погода прогнозируется в Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.

Ранее Гидрометцентр сообщал об оттепели в Московском регионе в День защитника Отечества, 23 февраля. Это произойдет из-за облачной погоды, небольших осадков и южного ветра, скорость которого достигнет 4–9 метров в секунду.

Однако климатолог Николай Терешонок уверен, что устойчивое повышение среднесуточной температуры выше нуля градусов ожидается к середине марта. Полное схождение снежного покрова, по его словам, вероятно к концу того же месяца.

