Флаги и плакаты ко Дню защитника Отечества появились в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили Москву праздничными плакатами и флагами в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, на билбордах, стендах и остановках общественного транспорта разместили 250 праздничных плакатов.

"Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в понедельник (23 февраля. – Прим. ред.) на 300 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице", – сказал Бирюков.

Он отметил, что украшены здания Госдумы на Охотном Ряду и Совета Федерации на улице Большая Дмитровка. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах столицы будет работать в праздничном режиме.

При этом дополнительные элементы для украшения столицы не закупались, а используются повторно.

Кроме того, столичные парковки Москвы будут бесплатными в честь Дня защитника Отечества. Водителям разрешат не оплачивать ее на улицах с повышенными тарифами, а также в зонах динамического тарифа. Однако для парковок со шлагбаумом сохранится обычный режим работы.

Также в Москве выпустили тематические карты "Тройка" к 23 февраля. Они доступны в двух вариантах: с символикой Дня защитника Отечества и датой праздника. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", в магазинах метро и на маркетплейсах.