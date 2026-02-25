Форма поиска по сайту

25 февраля, 11:19

В мире
Sun: экс-принцу Эндрю запретили верховую езду из-за негативного имиджа

Фото: ТАСС/Zuma

Бывшему британскому принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору запретили верховую езду из-за желания избежать негативного имиджа. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Sun.

По данным источника издания, такая "настоятельная рекомендация" исходила от советников королевской семьи.

"С момента задержания на прошлой неделе ему запретили кататься на лошади. Считается, что это выглядит плохо. Они считают, что его не стоит видеть улыбающимся и веселым верхом на лошади, как это было в Виндзоре", – сказал собеседник газеты.

При этом ранее Эндрю добровольно отказался от лицензии на оружие, лишившись возможности охотиться. После переезда из резиденции Royal Lodge брат британского монарха Карла III практически не покидает коттедж в Сандрингеме.

Эндрю задержали 19 февраля, в день его 66-летия. По информации СМИ, к его дому на территории поместья Сандрингем на востоке Англии приехали шесть полицейских автомобилей.

Он подозревается в злоупотреблении служебным положением. Данное преступление является одним из самых тяжких в соответствии с британскими законами, которые устанавливают для него пожизненное тюремное заключение.

Карл III, в свою очередь, заявил о готовности сотрудничать с полицией. По его словам, уполномоченные органы расследуют это дело должным образом.

В 2025 году Карл III забрал у Эндрю титул принца из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Последний был арестован в 2019 году. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что финансист покончил жизнь самоубийством.

