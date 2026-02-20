Дональд Трамп назвал задержание экс-принца Эндрю "позором"

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" задержание экс-принца Эндрю на фоне скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Подробности – в материале Москвы 24.
"Это очень печально"
СМИ сообщили о задержании младшего брата короля Великобритании Карла III 19 февраля. Эндрю Маунтбеттен-Виндзора взяли под стражу по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Помимо этого, в его поместьях прошли обыски.
По данным СМИ, Эндрю вменяют в вину, что, находясь на посту торгового посланника Великобритании, он мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну. Обвинение относится к числу наиболее тяжких и влечет за собой максимально предусмотренное законом наказание – пожизненное заключение. При этом принадлежность к королевской семье не дает бывшему принцу иммунитета от уголовного преследования или реального срока.
Позже стало известно, что Эндрю освободили спустя 12 часов после задержания, однако расследование в отношении него продолжится.
Карл III в тот же день отреагировал на арест брата. Он заявил, что намерен сотрудничать с полицией в расследовании возможного превышения полномочий родственника.
"То, что сейчас последует, – это полный, справедливый и надлежащий процесс, в ходе которого этот вопрос будет расследован тщательным образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", – заявил он.
По словам короля, "закон должен быть соблюден", но пока идет расследование, члены семьи воздержатся от комментариев.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал "позором" задержание Эндрю, сообщило издание The Hill.
Кроме того, лидер США назвал короля Карла III "фантастическим".
В России задержание бывшего принца прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что британским правоохранительным органам давно следовало заняться внутренними проблемами, а не уделять время сторонним.
"Слишком много внимания уделяли вопросам, которые их не касались, тогда когда на безобразия собственных первых лиц не обращали никакого внимания", – отметила она в комментарии для СМИ.
Захарова также добавила, что королевство "заигралось в придуманных врагов" и посоветовала Великобритании "вернуться в реальность".
Разнузданная жизнь
Имя Эндрю и раньше фигурировало в так называемых "файлах Эпштейна", большая часть из которых – около 3 миллионов страниц – была обнародована Минюстом США в конце января 2026-го. Документы включают в себя переписки финансиста с политиками и звездами, подробности организации закрытых встреч и фото с них. На одном из изображений брат короля Великобритании запечатлен склонившимся над лежащей на полу неизвестной девушкой.
Это не первый крупный скандал, в который попал Эндрю из-за связи с Эпштейном. В октябре 2025 года вышли мемуары одной из жертв финансиста, американки Вирджинии Джуффре. Сама автор книги умерла в апреле 2025-го.
В своих рассказах она утверждала, что в 2001 году Эпштейн принуждал ее к сексу с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором, когда ей было 17 лет. Женщина рассказала, что после одной из таких интимных встреч у нее случился выкидыш.
При этом ранее, в 2021-м, Вирджиния подала иск против экс-принца. Однако в 2022-м сторонам удалось заключить внесудебное соглашение, по которому он выплатил Джуффре внушительную компенсацию, при этом не признав вину официально.
В конце октября 2025-го из-за секс-скандалов младшего брата Карла III лишили титула принца. Также Эндрю перестал быть рыцарем-компаньоном Ордена Подвязки и рыцарем Большого креста Королевского Викторианского ордена. В связи с этим его обязали покинуть особняк возле Виндзорского замка.