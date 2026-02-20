Дональд Трамп назвал задержание экс-принца Эндрю "позором"

Президент США Дональд Трамп назвал "позором" задержание экс-принца Эндрю на фоне скандала, связанного с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это очень печально"

Фото: legion-media.com/SplashNews.com/Admedia Photo

СМИ сообщили о задержании младшего брата короля Великобритании Карла III 19 февраля. Эндрю Маунтбеттен-Виндзора взяли под стражу по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. Помимо этого, в его поместьях прошли обыски.

По данным СМИ, Эндрю вменяют в вину, что, находясь на посту торгового посланника Великобритании, он мог передавать конфиденциальную информацию Эпштейну. Обвинение относится к числу наиболее тяжких и влечет за собой максимально предусмотренное законом наказание – пожизненное заключение. При этом принадлежность к королевской семье не дает бывшему принцу иммунитета от уголовного преследования или реального срока.



По данным СМИ, арест Эндрю последовал после жалобы, поступившей в полицию долины Темзы. Согласно обнародованным документам по делу Эпштейна, экс-принц передавал ему официальные отчеты о своих зарубежных визитах в качестве торгового представителя Великобритании. Например, в 2010 и 2011 годах он отправил финансисту подробности предстоящих поездок в Сингапур, Вьетнам и Гонконг. Кроме того, из рассекреченных файлов следует, что на Рождество 2010-го – уже после признания Эпштейна виновным в сексуальных преступлениях – бывший принц сообщил ему закрытую информацию, которая касалась проекта по восстановлению инфраструктуры афганской провинции Гильменд, финансируемого британским правительством.



Позже стало известно, что Эндрю освободили спустя 12 часов после задержания, однако расследование в отношении него продолжится.

Карл III в тот же день отреагировал на арест брата. Он заявил, что намерен сотрудничать с полицией в расследовании возможного превышения полномочий родственника.

"То, что сейчас последует, – это полный, справедливый и надлежащий процесс, в ходе которого этот вопрос будет расследован тщательным образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они имеют нашу полную и искреннюю поддержку и сотрудничество", – заявил он.

По словам короля, "закон должен быть соблюден", но пока идет расследование, члены семьи воздержатся от комментариев.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал "позором" задержание Эндрю, сообщило издание The Hill.





Дональд Трамп президент США Я думаю, это позор. Я думаю, это очень печально. Я думаю, это очень плохо для королевской семьи.

Кроме того, лидер США назвал короля Карла III "фантастическим".

В России задержание бывшего принца прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что британским правоохранительным органам давно следовало заняться внутренними проблемами, а не уделять время сторонним.

"Слишком много внимания уделяли вопросам, которые их не касались, тогда когда на безобразия собственных первых лиц не обращали никакого внимания", – отметила она в комментарии для СМИ.

Захарова также добавила, что королевство "заигралось в придуманных врагов" и посоветовала Великобритании "вернуться в реальность".

Разнузданная жизнь

Фото: legion-media.com/Avalon/Geoffrey Swaine

Имя Эндрю и раньше фигурировало в так называемых "файлах Эпштейна", большая часть из которых – около 3 миллионов страниц – была обнародована Минюстом США в конце января 2026-го. Документы включают в себя переписки финансиста с политиками и звездами, подробности организации закрытых встреч и фото с них. На одном из изображений брат короля Великобритании запечатлен склонившимся над лежащей на полу неизвестной девушкой.

Это не первый крупный скандал, в который попал Эндрю из-за связи с Эпштейном. В октябре 2025 года вышли мемуары одной из жертв финансиста, американки Вирджинии Джуффре. Сама автор книги умерла в апреле 2025-го.

В своих рассказах она утверждала, что в 2001 году Эпштейн принуждал ее к сексу с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором, когда ей было 17 лет. Женщина рассказала, что после одной из таких интимных встреч у нее случился выкидыш.

При этом ранее, в 2021-м, Вирджиния подала иск против экс-принца. Однако в 2022-м сторонам удалось заключить внесудебное соглашение, по которому он выплатил Джуффре внушительную компенсацию, при этом не признав вину официально.

В конце октября 2025-го из-за секс-скандалов младшего брата Карла III лишили титула принца. Также Эндрю перестал быть рыцарем-компаньоном Ордена Подвязки и рыцарем Большого креста Королевского Викторианского ордена. В связи с этим его обязали покинуть особняк возле Виндзорского замка.

