Reuters: связанный с Эпштейном президент Давосского форума подал в отставку

26 февраля, 15:02

Политика
Связанный с Эпштейном президент Давосского форума подал в отставку

Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Ahmet Gumus/Turkish Foreign Ministry

Президент и гендиректор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Берге Бренде, фигурировавший в досье финансиста Джеффри Эпштейна, уходит со своего поста. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, Бренде объявил об уходе в отставку спустя несколько недель после того, как руководство форума начало независимое расследование из-за его контактов с Эпштейном.

Издание Neue Zürcher Zeitung до этого сообщало, что после публикации документов об Эпштейне Бренде направил совету попечителей ВЭФ письмо. В нем он назвал встречи с финансистом ошибкой. Бренде также подчеркнул, что после обвинений против Эпштейна в июле 2019 года он проинформировал своих начальников в ВЭФ о своих контактах.

Ранее бывший генсекретарь Совета Европы и экс-премьер Норвегии Турбьерн Ягланд пытался покончить с собой из-за связи с делом Эпштейна. Его состояние оценивается как серьезное, а местонахождение не раскрывается.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

