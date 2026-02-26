Форма поиска по сайту

26 февраля, 10:41

Политика
ABC: детектив уничтожил улики в особняке Эпштейна перед обыском в 2005 году

Детектив мог уничтожить улики в особняке Эпштейна перед обыском в 2005 году

Фото: ТАСС/AP/Wilfredo Lee

Частный детектив Пол Лейвери, нанятый адвокатом американского финансиста Джеффри Эпштейна, менее чем за две недели до обыска в 2005 году вывез из его особняка во Флориде улики, сообщил телеканал ABC, ссылаясь на обнародованные Минюстом США документы по делу финансиста.

Согласно материалам, Лейвери изъял более 100 потенциальных улик, включая 3 компьютера, 29 телефонных справочников, трехстраничный список массажисток и не менее 10 фотографий обнаженных или частично обнаженных женщин.

Как отметил телеканал, прокуроры, вероятно, так и не получили доступ к этим материалам в ходе расследования первого уголовного дела Эпштейна.

Также в отчете Управления профессиональной ответственности минюста США за 2020 год позднее сделали вывод, что изъятые компьютеры содержали потенциально критические доказательства, способные изменить ход дела.

Первый арест Эпштейна был произведен в июле 2006 года. Его обвинили в вовлечении несовершеннолетней в проституцию и склонении к проституции. В 2008 году финансист был приговорен к 18 месяцам тюрьмы, но вышел на свободу спустя 13 месяцев.

В 2019-м Эпштейна снова арестовали. Он обвинялся в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Позднее стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе 2026 года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Обнародованные данные включают около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

