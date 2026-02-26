Суд отклонил ходатайство о прекращении дела рэпера Гуфа

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Суд в Наро-Фоминске отклонил ходатайство потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) о грабеже, передает РИА Новости.

Отмечается, что ходатайство поступило в связи с примирением сторон. Однако суд отклонил его, поскольку обвинение выступило против.

Гуф стал фигурантом уголовного дела в октябре 2024 года. По одной из версий, музыкант приставал к девушке-администратору в бане в деревне Малые Горки, по другой – отказался платить за услуги комплекса, а по третьей – конфликт начался из-за штрафа за курение в помещении.

В результате девушка обратилась за помощью к брату, что привело к конфликту между мужчинами, который перерос в драку. По данным материалов дела, Долматов и другой фигурант дела Геворк Саруханян во время конфликта с потерпевшим похитили у него телефон Apple iPhone 14 Pro. Причем Саруханян удерживал его руки, а Гуф ударил оппонента в лицо и угрожал ему.

Позднее СМИ писали, что пострадавший оказался сотрудником полиции. Он снял побои и подал заявление на Гуфа, что и стало основанием для возбуждения дела о грабеже с применением насилия. Вместе с тем на музыканта был составлен протокол за мелкое хулиганство из-за его нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел из отдела полиции в соцсетях.

Гуф и Саруханян не признали свою вину. Артист заявил, что не согласен с обвинительным заключением и не совершал открытого хищения телефона. Спустя время гособвинение запросило рэперу наказание в виде 2 лет условного лишения свободы.