ТАСС: полиция вменяет Гуфу грабеж группой лиц с применением насилия

Фото: vk.com/ГУФ (GUF)

Подмосковная полиция возбудила в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) уголовное дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Музыканту грозит до 7 лет лишения свободы. Задержан еще один фигурант уголовного дела. В ближайшее время следствие будет просить об аресте обоих.

Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил, что с его подзащитным идут следственные действия, но подробностей не привел.

Драка с участием музыканта произошла 23 октября в подмосковной Апрелевке. Телеграм-каналы отмечали, что рэпер приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку.

По информации других источников, рэпер отказался оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями. Мужчины оплатили предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако позже отказались платить остальные 78 тысяч рублей.

Директор комплекса позвала на помощь брата. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку. Источник заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на рэпера.

В свою очередь, адвокат Жорин сказал, что в действительности ссору начал друг артиста, поскольку их компанию пытались снять на видео.

На Гуфа уже составили протокол за мелкое хулиганство после брани в прямом эфире, который он вел в социальных сетях из отдела полиции. По данной статье ему грозит до 15 суток ареста.