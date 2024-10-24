"Известия": протокол за мелкое хулиганство составлен на рэпера Гуфа

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На рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) составили протокол за мелкое хулиганство после драки в подмосковной Апрелевке. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, музыкант, оказавшийся 23 октября в отделе полиции после драки, уехал в больницу. При этом Гуф должен снова явиться к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело по факту потасовки, однако, предположительно, его могут переквалифицировать, уточнило издание.

По информации ТАСС, протокол о мелком хулиганстве на Гуфа составили после брани в прямом эфире, который он вел в социальных сетях из отдела полиции. По данной статье ему грозит до 15 суток ареста.

Драка с участием музыканта случилась 23 октября в подмосковной Апрелевке. По данным СМИ, рэпер приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку.

Гуф травмировал руку, а его оппонент – ухо. Последний написал заявление в полицию, и исполнителя проверяли на возможное нарушение двух статей УК РФ.

В свою очередь, адвокат Гуфа Сергей Жорин сказал, что в действительности ссору начал друг артиста, поскольку их компанию пытались снять на видео. Информацию о попытке знакомства с девушкой, которая не ответила взаимностью, правозащитник опроверг.