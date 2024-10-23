Адвокат Гуфa не подтвердил, что артист пытался познакомиться с девушкой перед дракой

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) попал в полицию после потасовки в бане в Подмосковье. По одной из версий, драка произошла после того, как артист попытался познакомиться с девушкой, но та не ответила взаимностью и позвала брата. Однако адвокат Гуфа эту информацию опроверг.

Правозащитник заявил, что в действительности конфликт начал друг артиста, так как их компанию пытались снять на видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.