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23 октября, 19:30

Происшествия

Адвокат Гуфa не подтвердил, что артист пытался познакомиться с девушкой перед дракой

Адвокат Гуфa не подтвердил, что артист пытался познакомиться с девушкой перед дракой

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Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) попал в полицию после потасовки в бане в Подмосковье. По одной из версий, драка произошла после того, как артист попытался познакомиться с девушкой, но та не ответила взаимностью и позвала брата. Однако адвокат Гуфа эту информацию опроверг.

Правозащитник заявил, что в действительности конфликт начал друг артиста, так как их компанию пытались снять на видео. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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