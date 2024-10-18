Генконсульство РФ готово помочь в установлении опеки над девочкой, оставленной в Анталье

Фото: depositphotos/Bork

Генеральное консульство РФ выразило готовность содействовать в установлении опеки над новорожденной девочкой, которую биологическая мать оставила в аэропорту Антальи в Турции.

"В настоящее время новорожденная находится в местной больнице. По информации врачей, проводится небольшое лечение, но ее здоровью ничего не угрожает", – цитирует дипломатов РИА Новости.

При этом, согласно законам Турции, вопросы пребывания младенца в стране находятся в компетенции Анкары. Кроме того, представители консульства отметили роль прихода РПЦ в Анталье, которые обеспечивают новорожденную всем необходимым.

Инцидент в аэропорту случился 14 октября, когда гражданка РФ 2006 года рождения родила ребенка в туалете и оставила его там. Младенца спасли, а его мать задержали. Также было возбуждено уголовное дело.

Оставившая новорожденного ребенка объяснила свой поступок тем, что якобы не знала о своей беременности. Сейчас младенец уже получил российское гражданство.

