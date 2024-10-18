Брошенному в аэропорту Турции младенцу оформили российское гражданство

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Генконсульство РФ в Анталье оформило российское гражданство ребенку, которого оставили в турецком аэропорту. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Соответствующая пометка была проставлена в свидетельстве о рождении. Сейчас новорожденная девочка находится в турецкой больнице. При этом дипломаты уже направили ноту властям Турции о намерении вернуть младенца в Россию.

Львова-Белова, как сообщили в ее пресс-службе, держит ситуацию на контроле.

"Мы направили запросы в профильные ведомства Российской Федерации по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней", – сказано в сообщении.

О задержании россиянки, бросившей ребенка в туалете турецкого аэропорта, стало известно 14 октября. По данным СМИ, женщина собиралась после этого купить билеты на ближайший рейс в Россию.

Против женщины завели дело. Сама россиянка утверждала, что якобы не знала о беременности. При этом она также сообщила, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает.

