Родившая в аэропорту Антальи заявила, что бросить ребенка ей предложила мать

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Родившая в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурнаскина призналась, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на статью Velev News.

Женщины положили новорожденного в унитаз, где впоследствии его обнаружила уборщица. Сотрудница воздушной гавани сразу обратилась к специалистам службы безопасности.

За россиянками проследили по камерам, а затем задержали. После прохождения лечения в местном медучреждении двух женщин привезли в здание суда. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает, он остается в больнице.

О задержании гражданки России, выбросившей младенца в туалете турецкого аэропорта, стало известно 14 октября. Как утверждали СМИ, женщина намеревалась приобрести билеты на ближайший рейс в Россию.

Против россиянки возбудили уголовное дело. Генконсульство РФ в Турции начало оформлять необходимые для ребенка документы, а также продолжает следить за ситуацией и выполнять консульские функции.

