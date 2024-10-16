16 октября, 10:48Происшествия
Родившая в аэропорту Антальи заявила, что бросить ребенка ей предложила мать
Фото: телеграм-канал Baza
Родившая в аэропорту Антальи россиянка Екатерина Бурнаскина призналась, что оставить младенца в туалете ей предложила ее мать. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на статью Velev News.
Женщины положили новорожденного в унитаз, где впоследствии его обнаружила уборщица. Сотрудница воздушной гавани сразу обратилась к специалистам службы безопасности.
За россиянками проследили по камерам, а затем задержали. После прохождения лечения в местном медучреждении двух женщин привезли в здание суда. Сейчас жизни младенца ничего не угрожает, он остается в больнице.
О задержании гражданки России, выбросившей младенца в туалете турецкого аэропорта, стало известно 14 октября. Как утверждали СМИ, женщина намеревалась приобрести билеты на ближайший рейс в Россию.
Против россиянки возбудили уголовное дело. Генконсульство РФ в Турции начало оформлять необходимые для ребенка документы, а также продолжает следить за ситуацией и выполнять консульские функции.
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