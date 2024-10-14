Hurriet: в Турции задержана россиянка, выбросившая новорожденного в туалете аэропорта

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Охрана аэропорта Антальи задержала гражданку России, которая родила ребенка в уборной и оставила его там. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал Hurriet.

Новорожденного обнаружила сотрудница аэропорта. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы и вызвала скорую помощь. Ребенок остался жив, его доставили в больницу.

Отмечается, что россиянка вместе с подругой хотела приобрести билеты на ближайший рейс на родину. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее женщина выбросила новорожденного в выгребную яму туалета в Крыму, где он погиб. Она признала вину, после чего местная полиция возбудила уголовное дело.

