СК предъявил обвинение жителю Лефортова, выбросившему из окна квартиры жену и сына

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следствие ходатайствует об аресте 39-летнего жителя района Лефортово, который выбросил из окна квартиры жену и сына, передает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранителей, фигурант, находясь в квартире жилого дома на 16-м этаже, расположенного на Красноказарменной улице, выбросил из открытого окна сына 2023 года рождения, после чего повторил аналогичные действия со своей супругой. От полученных травм потерпевшие скончались на месте произошедшего.

Злоумышленнику предъявили обвинение. Сейчас он ожидает стационарную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Тела женщины и малолетнего ребенка были найдены под окнами многоэтажного дома на юго-востоке Москвы утром 25 августа.

При этом оставшийся в квартире мужчина начал кидать вещи вниз. Предположительно, он находился в неадекватном состоянии. В связи с этим инцидентом следователи завели уголовное дело.

Позже правоохранители задержали подозреваемого и предоставили ему медпомощь перед тем, как отвезти в отделение.