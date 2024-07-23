Мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мальчик выпал из окна многоэтажного дома на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 23 июля в районе Бирюлево Западное на Медынской улице. Ребенок в возрасте 1 года и 8 месяцев выпал из окна седьмого этажа, в связи с чем его доставили в больницу. Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Прокуратура уже начала проверку исполнения требований закона о несовершеннолетних. Работу сотрудников полиции координирует исполняющий обязанности Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко.

22 июля также стало известно, что ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН и директор Международного фонда Н. Д. Кондратьева Валентина Бондаренко скончалась в ТиНАО. По информации оперативных служб, она выпала из окна собственной квартиры, получив несовместимые с жизнью травмы.

