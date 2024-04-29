Второго за день ребенка госпитализировали в ЮВАО после падения из окна

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Второй за день случай падения ребенка из окна произошел на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры.



Уточняется, что инцидент случился в 4-м квартале Капотни. Малолетний ребенок прислонился к москитной сетке, из-за чего выпал из квартиры. Этаж не уточняется, однако известно, что трехлетнего мальчика госпитализировали.

"На момент инцидента мама малыша отлучилась в магазин. Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ребенок выжил после падения с 12 этажа на юго-востоке столицы. Все случилось в доме на Новочеркасском бульваре. В момент инцидента мать ненадолго вышла в другую комнату. Сейчас мальчика 2021 года рождения госпитализировали.