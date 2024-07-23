ТАСС: ученая-экономист РАН Бондаренко погибла, выпав из окна в ТиНАО

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Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН и директор Международного фонда Н. Д. Кондратьева Валентина Бондаренко скончалась в ТиНАО. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Инцидент произошел вечером 22 июля в поселении Воскресенском. Бондаренко, по информации оперативных служб, выпала из окна собственной квартиры. В результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы. Сейчас следователи выясняют точные причины произошедшего.

"Предварительно, смерть не носит криминальный характер, женщина продолжительно болела", – уточнили в оперативных службах.

Ранее из окна девятого этажа в Москве выпал ребенок, который позже скончался в больнице. Инцидент с трехлетней девочкой произошел на улице Реутовской. Столичная прокуратура отмечала, что она выпала из окна после того, как оперлась на москитную сетку. Следователи после этого завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

