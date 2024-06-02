Выпавшая из окна девятого этажа в Москве девочка скончалась в больнице

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Выпавший из окна девятого этажа в Москве ребенок скончался в больнице. Столичный главк СК РФ сообщает в своем телеграм-канале о возбуждении уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности.

Инцидент с трехлетней девочкой произошел на улице Реутовская.

"С места происшествия она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Однако, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась от полученных повреждений", – говорится в публикации ведомства.

Следователи намерены выяснить все детали случившегося. Специалисты ведут допрос родителей и свидетелей трагедии.

Сотрудники ведомства призывают взрослых внимательно следить за детьми, не оставлять их одних в комнатах с открытыми окнами, а также не ставить рядом с ними предметы, по которым ребенок может взобраться.

О происшествии на востоке города сообщалось ранее. Днем в воскресенье, 2 июня, девочка оперлась на москитную сетку и выпала из окна. Тогда уточнялось, что ребенок выжил и был оперативно доставлен в медучреждение. Прокуратура организовала проверку.

