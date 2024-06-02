Ребенок выжил после падения с девятого этажа дома на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Девочка 2021 года рождения выжила после падения из окна квартиры на девятом этаже жилого дома на улице Реутовской. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Девочка выпала из окна, опершись на москитную сетку. Пострадавшую незамедлительно госпитализировали.

"Установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в Перовской межрайонной прокуратуре", – говорится в сообщении ведомства.

В связи с произошедшим родителям рекомендовали не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а также не оставить около них мебель.

Ранее суд наказал родителей девочки, выпавшей из окна на севере Москвы. Он установил, что в момент трагедии родители находились в квартире состоянии наркотического опьянения и не следили за ребенком. От полученных при падении травм девочка скончалась.

