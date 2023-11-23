Младенец застрял головой в кастрюле в Сочи

Фото: МЧС России

Спасатели сняли с головы 11-месячного младенца кастрюлю в Хостинском районе Сочи. Об этом сообщается в телеграм-канале Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

В экстренные службы поступило обращение от родителей девочки. Они рассказали, что малышка надела на голову металлическую кастрюлю, после чего застряла.

Родители пытались помочь дочери, однако у них не получилось. Спасатели при помощи инструмента разрезали стенки кастрюли и освободили ребенка. Медицинская помощь не потребовалась.

Ранее мальчик 2014 года рождения получил травму в аквапарке "Окская жемчужина" в Рязанской области. Ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. Его спасли посетители.

До этого в МВД сообщили, что в дагестанском Каспийске двухлетнюю девочку, стоявшую у открытого окна на девятом этаже, спасли сотрудники полиции. В ведомстве отметили, что девочку на улице Халилова заметили мимо проходящие туристы примерно в пять утра. По предварительным данным, матери детей уложили их спать и отправились в клуб.

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