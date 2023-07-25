Малолетний ребенок выпал из окна столичной квартиры на 9-м этаже

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Малолетний ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на девятом этаже, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

ЧП произошло в жилом доме на Шоссейной улице. Мальчика 2020 года рождения госпитализировали.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранителями.

Ранее в Москве годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже, его госпитализировали. В момент произошедшего мать ребенка находилась с ним в квартире. Она отвлеклась и оставила ребенка без присмотра, что привело к его падению.



В Москве спасли стоявшего в открытом окне двухлетнего ребенка