Годовалый мальчик был госпитализирован после падения с пятого этажа на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "RT на русском"

В Москве на Оренбургской улице ребенок выпал из окна квартиры, находящейся на пятом этаже, его госпитализировали. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что в момент произошедшего мать ребенка 2022 года рождения находилась с ним в квартире. Она отвлеклась и оставила ребенка без присмотра, что привело к его падению.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты будущей проверки, резюмировали в ведомстве.

Ранее СК РФ по Свердловской области сообщал, что на улице Титова в Екатеринбурге годовалый мальчик выпал из окна пятого этажа, пока его родители спали в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что после употребления алкогольных напитков, родители ребенка легли спать и оставили его без присмотра, он подобрался к открытому окну, после чего выпал на улицу. В результате падения мальчик получил тяжелые травмы. Его доставили в медучреждение.



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